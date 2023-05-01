В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что 6 детей стали жертвами удара россиян по Умани. Появились фотографии их всех. Накануне похоронили пять маленьких ангелов, в том числе брата и сестру.

«Мы держим дорогу жизни» - спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления россиян о контроле над трассой поставок украинских войск в Бахмуте.

На фронте погиб Андрей "Кельт" Линичук, которого называли самым результативным зенитчиком ВСУ. Он сбил 16 "Орланов" и даже

боевой вертолет Ка-52.

Украине известно о 73 случаях умышленного убийства украинских военнопленных – заявили в офисе генпрокурора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи обсудил возможные сценарии на поле боя и предпосылки будущих действий Украины: «Стаим себе целью подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи».

Чехия с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину. «Там критическая нехватка боеприпасов, которые необходимы для начала контрнаступления и возобновления контроля над своей территорией, оккупированной Россией» - заявил президент Павел.

Руководитель Одесского областного ТЦК (военкомата) Евгений Борисов отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Ранее стало известно, что он приобрел виллу в Испании за 4 миллиона евро.

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать главный старт сезона - чемпионат мира. Там в заявке внезапно появились российские и белорусские участники, которые к тому еще являются «армейцами».

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.