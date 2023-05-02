На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, що в 40 років вирішив знову сісти за парту, але не в Україні, а в США. При цьому в коментарях підписники цікавляться, як йому, чоловіку призовного віку, вдалося виїхати за кордон, але поки це питання лишається без відповіді.

"Я живу за принципом "вік живи, вік вчись!". Якщо ти хочеш зростати та розвиватися, то повинен постійно вдосконалюватися та вивчати нове. Наразі я прилетів у США, в Силіконову долину, щоб зрозуміти, як функціонують стартапи та відчути на їхній історичній батьківщині, як вони створюються, реалізуються, отримують кошти, та що надихає таких людей, як Марк Цукерберг і Стів Джобс", — пише дизайнер.

Щодня протягом свого навчання він із групою буде відвідувати офіси найвідоміших компаній світу та кращі освітні заклади, такі як Google і Stanford.

"Моя основна ціль — набратися навичок і досвіду, щоб вивести українську компанію на світову арену. Я певний, що про нас повинні дізнатися усюди, і в Европі, і за океаном — наскільки ми, українці, талановиті, працездатні та конкурентоспроможні. Та що ж применшувати — найкращі. І також хочу усім нагадати — ніколи не шкодуйте час та гроші на свій розвиток; все повернеться вам у стократному розмірі, якщо авжеж застосувати отримане", — наголосив Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан показав українкам, як стильно носити білу сорочку.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців.