Популярна телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зібрала головні новини за 432 день повномасштабної війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що напередоді вночі окупанти нанесли масований удар по Павлограду. Постраждало 34 людини, в тому числі 5 дітей. Дві людини загинули.

Внаслідок ракетної атаки, також був «приліт» на Житомирщині, без постраждалих. Загалом, сили ППО збили вночі 1 травня 15 ракет з 18.

Вдень під час обстрілу росіянами Чернігівщини в Новгород-Сіверському районі загинула 14-річна дитина (фото 4).

Знову гучно було в окупованому Криму: в Севастополі працювала ППО (відео 5), також вибухи чули в Євпаторії (відео 6).

Диверсію влаштували на залізниці в рф: в брянській області спрацював вибуховий пристрій – в результаті зійшов з рейок потяг із нафтопродуктами та здійнялася пожежа (відео 7).

Міністерка Верещук закликала мешканців окупованих територій не брати російські паспорти. Омбудсмен Лубінець каже, «беріть, щоб вижити». Верещук подібну рекомендацію розкритикувала. Путін підписав закон, який навіть передбачає депортацію для мешканців окупованих територій без російського паспорту.

Мешканці будинку в російському бєлгороді закликають сусідів не годувати голубів «з харківських біолабораторій» (фото 8).

Зі зруйнованого російською ракетою будинку в Умані на третій день після трагедії вдалося врятувати кошеня (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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