Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін, який випускає своє ютуб-шоу "Слава+", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен порадував шанувальників кумедними кадрами зі співачкою Тіною Кароль.

Схоже, Тіна прийшла до Слави на ефір на радіо, де він працює. На фото вони мило позують, а співачка демонструє аркуш паперу із веселим малюнком. Як виявилося, артистка вирішила намалювати "портрет" Слави, тож він просить шанувальників відповісти, чи схожий він на малюнок Тіни.

"Тут одна художниця намалювала мій портрет і каже, що один в один. Схожий?", - написав Дьомін у підписі до публікації. Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"А що, норм Тіна малює, схожий".

"Дуже схожий".

"Та ні, більше на Колобка схожий".

"Такий портрет, хоч на аукціон виставляй".

"Щось у погляді".

"Гарна художниця, але не схожий".

"Прям одна особа".

"Ти чого заплаканий?"

"Тина ще й художниця".

"Дуже схожий!".

"Один в один!".

"Дуже. Як дві краплі".

"Автопортрет це. Опа, і ціна портрета зросла".

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