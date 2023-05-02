Популярна українська співачка Ганна Трінчер серйозно зганьбилася через свій конфуз на українському шоу "Я люблю Україну". Під час відповіді на запитання артистка не змогла назвати дату Дня Незалежності України, після чого в мережі завірусилося коротке відео з незручним моментом.

На артистку посипалося цькування від незадоволених українців, адже сама Ганна була медалісткою у школі, часто ділиться різними порадами у мережі та не раз виступала на святі Дня Незалежності раніше.

У своїх сторіс і зізналася, що була розгублена і забула все через "синдром відмінниці", бо боялася підвести свою команду.

"Коли я беру участь у якомусь змаганні, я просто не вмію програвати. Це був публічний сором і я дуже пошкодувала про це", - написала артистка.

Трінчер поспішила додати, що таке трапляється з кожним, вона не є ідеальною. Також вона закликала людей розуміти, що подібні ситуації можуть статися з будь-якою людиною, публічною вона чи ні. Не забула вона додати, що сама сильно постраждала від цього інциденту.

«Бо єдина Школа у якій вона була – це серіал; Хто не знав, то вона закінчила школу зі срібною медаллю; Зате вона інлюенсер і може порадити Вам якийсь крем для обличчя купувати. Або в кого замовляти шмот; Яку школу вона закінчувала? Ту, що по телевізору? - пишуть Трінчер у мережі.

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