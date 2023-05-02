Популярная украинская певица Анна Тринчер серьезно опозорилась из-за своего конфуза на украинском шоу"Я люблю Украину". Во время ответа на вопросы, артистка не смогла назвать дату Дня Независимости Украины, после чего в сети завирусилось короткое видео с неловким моментом.

На артистку посыпалась травля от недовольных украинцев, ведь сама Анна была медалисткой в школе, часто делится различными советами в сети и не раз выступала на празднике Дня Независимости ранее.

В своих сторис и призналась, что была растеряна и забыла все из-за "синдрома отличницы", так как боялась подвести свою команду.

"Когда я участвую в каком-то соревновании, я просто не умею проигрывать. Это был публичный стыд, и я очень пожалела об этом", - написала артистка.

Тринчер поспешила добавить, что такое случается с каждым, она не идеальна. Также она призвала людей понимать, что подобные ситуации могут произойти с любым человеком, публичный он или нет. Не забыла она добавить, что и сама сильно пострадала от этого инцидента.

«Ибо единственная Школа в которой она была – это сериал; Кто не знал, то она окончила школу с серебряной медалью; Зато она инлюэнсер и может посоветовать Вам какой крем для лица покупать. Или у кого заказывать шмот; Какую школу она оканчивала? Ту, что по телевизору?» - пишут Тринчер в сети.

Напомним, "Делаем, но не говорим об этом": Цибульская насмешила неожиданным откровением о взрослых леди.

Как сообщала Politeka, "Меня так бабушка одевала": Квиткова примерила новый образ с платьем и кедами, украинцы не стали молчать.

Также Politeka писала, что "Мечта сбылась": Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась загадочным путешествием.