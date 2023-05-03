Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, з'явилася відповідь підлітка в Криму на запитання про побоювання контрнаступу ЗСУ стала найпоширенішим відео дня із заголовком "Ми за Україну!". Однак окупанти швидко вистежили підлітка і змусили його вибачитись на камеру. Сподіваємось, що це було найгірше, що сталося з ним сьогодні. (відео 2)

Протягом двох днів поспіль на Брянщині відбуваються вибухи на залізниці, коли там проходить товарний поїзд. (відео 3)

На базі прикордонних військ Росії під Сімферополем стався вибух. (фото 4)

Генерал Сирський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку і заявив "Бахмут триматимемо", при цьому тривають важкі бої. (відео 5 та 6)

Сьогодні окупанти обстріляли Сумщину. (фото 7)

Путін в онлайн-режимі відкрив новий трамвай в окупованому Маріуполі. (відео 8)

Відеоінтерв'ю уповноваженої Путіним з прав дитини Львовою-Бєловою для американського YouTube-каналу VICE. Це міжнародний злочинець і його намагаються заарештувати. Рекомендуємо переглянути повну версію за посиланням у наступному повідомленні. (відео 9).

У мережі не пройшли повз:

Хто ж підставив хлопця так і виклав відео в мережу! Цього й слід було чекати!; Хлопець-сміливець!✊ Незабаром зустрінемось у Криму 🐸; Переможемо обов'язково, дякую Марічка🫶

Які ж свідомі наші підлітки !!!! 🥺 Теж дуже сподіваюся, що з хлопчиком все добре; Хлопці, хай вам Бог допомагає; Ви ж тільки подивіться, як зухвало, зверхньо і впевнено бреше і біла! 🤬 а погляд! Як у фашистки – колючий, холодний, жорстокий!».

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