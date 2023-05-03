В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, появился ответ подростка в Крыму на вопрос о боязни контрнаступления ВСУ стал наиболее распространенным видео дня с заголовком "Мы за Украину!". Однако оккупанты быстро выследили подростка и заставили его извиниться на камеру. Надеемся, что это было самое худшее, что произошло с ним сегодня. (видео 2)

В течение двух дней подряд в Брянской области происходят взрывы на железной дороге, когда там проходит товарный поезд. (видео 3)

На базе пограничных войск России под Симферополем произошел взрыв. (фото 4)

Генерал Сырский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и заявил "Бахмут будем держать", при этом продолжаются тяжелые бои. (видео 5 и 6)

Сегодня оккупанты обстреляли Сумщину. (фото 7)

Путин в онлайн-режиме открыл новый трамвай в оккупированном Мариуполе. (видео 8)

Видеоинтервью уполномоченной Путиным по правам ребенка Львовой-Беловой для американского YouTube-канала VICE. Это международный преступник, и его пытаются арестовать. Рекомендуем посмотреть полную версию по ссылке в следующем сообщении. (видео 9).

В сети не прошли мимо:

«Кто же подставил парня так и выложил видео в сеть!? Этого и следовало ожидать!; Парень-храбрец!✊ Вскоре встретимся в Крыму 🐸; Победим обязательно, спасибо Маричка🫶

Какие же сознательные наши подростки!!!!🥺 Тоже очень надеюсь, что с мальчиком все хорошо; Ребята, пусть вам Бог помогает; Вы же только посмотрите, как дерзко, свысока и уверенно лжет и белова!🤬 а взгляд! Как у фашистки – колючий, холодный, жестокий!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.