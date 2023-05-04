Наталія Могилевська вирішила відповісти на запитання однієї дівчинки. Зірка опублікувала посаду в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Мені написала дівчинка і попросила поради. Що робити, якщо не можеш отримати те, що хочеш, і це не дає тобі спокою? , тому я намагаюся перебувати в балансі.Спати не багато і не мало, їсти не багато і не мало.Займатися спортом і роботою так, щоб не створювалося напруження і не руйнувалося здоров'я.Треба мріяти, потрібно молитися, потрібно молитися представляти те життя, яке ти хочеш, позначаючи для себе і для найвищих сил, про що саме ти мрієш. Якщо ти цього не позначиш, то це з твоїм життям і не станеться", - написала Могилевська.

Фанати, включаючи Алана Бадоєва та Мишу Романову, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як ви гарні. Погоджуюся з вашими думками, щиро вірити в себе та свої мрії тоді все обов'язково збудеться";

"Фото з Міндобрива? Тут Наталя така молода. Молодка. Дуже гарні ніжки".

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