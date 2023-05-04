Відомий хореограф Влад Яма не перестає драконити українців за свою втечу в США з початку війни

Популярний український хореограф Влад Яма, який до війни був завсідником розважальних телешоу і багато років сидів у журі "Танців зі зірками", на початку повномасштабного вторгнення втік із родиною у США. За це вже понад рік його нещадно критикують у соцмережах, які він продовжує активно вести.

Так, нещодавно у своїх Instagram-сторіс Влад опублікував дивне фото, на якому вони з дружиною зображені в магазині одягу. Судячи з знімку, пара вирішила приміряти пухнасті червоні халати. При цьому хореограф пафосно сів навпочіпки, а дружина Лілія прилаштувалася поруч. Виглядають вони при цьому дуже специфічно.

І хоча публічно коментувати сторіс у користувачів немає можливості, вони знаходять спосіб висловити свою думку про Яму та його втечу в коментарях під іншими постами:

"Щурі тікають із країни, як тільки з'являється небезпека".

"Скромніше "афішуйте" безтурботне життя".

"Після війни сумніваюся, що ви матимете таку медійну популярність як до цього, але ви зробили свій вибір".

"А коли ви плануєте повернутися до України?"

"Слава героям України, до яких ви не належите. Соромно. Краще б уже нічого не виставляли".

"Мабуть, класно там в Америці, правда?"

"А ви повертатиметеся в Україну?".

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