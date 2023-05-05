Напередодні Андре Тан розповідав, що поїхав до США на навчання, і це викликало в українців чимало запитань щодо того, на яких підставах йому вдалося виїхати за кордон. Цього разу на своїй сторінці в Instagram дизайнер розмістив відеозвернення, в якому наголосив, що він не переїхав жити до Америки та не вступив у Стенфорд.
"Я приїхав сюди за обміном досвідом лише на 8 днів, і буду відвідувати такі компанії як Google, Apple і Cisco для того, щоб отримати необхідні знання для розвитку бізнесу. Український бізнес повинен процвітати та розвиватися, а без нових знань та інформації ви собі це як уявляєте", — заявив Андре Тан.
За словами модельєра, з перших днів повномасштабної війни його команда шиє форму для нашої армії, допомагає ЗСУ, а також завжди платить податки.
"Тому, якщо ми не будемо развиватися, це буде дуже тяжко економічно для компаній та нашою держави, а нам потрібно піднімати економіку! Тож давайте будемо толерантними один до одного, і будемо допомагати, а не ганьбити та звинувачувати в тому, чого немає насправді. Українці — найкраща нація! Тому я сподіваюся на вашу адекватність і розуміння. Всіх люблю! Побачимося в любому Києві", — додав дизайнер та отримав підтримку в коментарях.
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Нагадаємо, Андре Тан показав українкам, як стильно носити білу сорочку.
Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.
Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців.