Український мандрівник Дмитро Комаров поділився залаштунком фільму "Рік. За кадром". Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Чи буде Україна в НАТО? Що стало однією з причин успіху Харківського контрнаступу та що допоможе нам у майбутніх контрнаступах?", - написав Дмитро.

"Олексій Резніков розповість, як добирався до Білорусі на переговори з РФ, знаючи, що може не повернутися. Міністр вперше відкрив невідомі подробиці історичного візиту. Та ще й дуже багато невідомої інформації", - додав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Навіть дивитися не буду. Завжди усміхнена гримаса, мабуть, у нього все супер під час війни";

"На мою думку, Резніков був зайвим у цьому фільмі. Цікаво, чи було питання про корупцію в Міноборони?";

"Все менше і менше коментарів на виступи Комарова";

"Україна одна з боєздатних армій світу не на полігоні а в реальному бою це вже довела.. Налаштовуйте себе саме так, що це вони бажатимуть щоб ми приєдналися.

"З чого ви взяли, що він міг не повернутися? Типу, що його на переговорах вб'ють?"

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