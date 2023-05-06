Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко показала фото, на якому тримає постер зі своєю ж світлиною, зробленою 6 років тому, коли вона долучилася до кампанії із заборони продажу ароматизованих цигарок.

"Зусиллями активістів, громадських організацій та парламентаріїв закон про заборону продажу ароматизованих цигарок, якими тютюнова індустрія активно поповнювала ряди своїх юних клієнтів, набуває чинності вже у липні цього року. Так само куріння з використанням пристроїв для нагріву підпадатиме під ті заборони, що є аналогічними звичайним цигаркам, тобто їх не можна буде курити в громадських місцях, зокрема, ресторанах", — пише ведуча.

Зірка також розповіла, що цей плакат приніс їй неприємності кілька років тому, в розпал різних навколополітичних суперечок, бо на його місце можна було прифотошопити що завгодно. Тепер це для неї нагадування: «Ніколи не фотографуйся з білим аркушем, там потім може з’явитися будь-який підпис».

"Ви ж пам’ятаєте, що українці вже 11 років не курять під час вживання їжі, а колись навіть розмови про заборону паління в ресторанах сприймалися як ледь не зазіхання на права і свободи. Але зараз і самі курці кажуть, що їм подобається відокремлювати дві справи", — наголосила Марічка Падалко.

За її словами, найбільш поширеним порушенням закону про заборону куріння в громадських місцях є куріння кальянів, що теж підпадає під обмеження, але окремі депутати час від часу намагаюся ці норми змінити.

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