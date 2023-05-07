Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, нещодавно оголосила, що вони з чоловіком вирішили розлучитися після 20 років шлюбу, але продовжувала публікувати спільні фото, натякаючи, що їм вдалося зберегти чудові стосунки.
У шлюбі з британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром співачка була з 2003 року і завдяки його статкам отримала статус найбагатшої співачки України. Після повномасштабного вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але згодом сама повернулася до України та не мала змоги часто бачитися з родиною.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія розповіла, де зараз Захур та діти й чому вона не може бути разом із ними.
"Як же я скучила за моїми дівчатками❤️ А сьогодні вони з Захуром їдуть на три дні до Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні Gangham Style🏇 А мама, на жаль, дуже зайнята в Україні, тому цього разу не змогла приєднатися(( Та все ж ми обовʼязково зустрінемось і покатаємось усією сімʼєю вже наприкінці травня, коли у Арабелли і Мірабелли будуть невеличкі канікули🙏🥰", — пише співачка.
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Шанувальники в коментаряї підтримали артистку та засипали її донечок компліментами.
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