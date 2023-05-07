Користувачі мережі писали компліменти для провідного Григорія Решетника та його сім'ї. Були й ті, хто дорікав сім'ї за веселощі у момент, коли йде війна.

Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник намагається весь вільний час разом із трьома синами та коханою дружиною. Христина Решетник на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася милим відео, на якому показала, як вони провели разом вечір.

Так, Христина Решетник зауважила, що у старших синів пари Дмитра та Івана зараз канікулі. Тому батьки вирішили вигадати для дітей якусь цікаву активність. До того ж із собою взяли й малого Сашеньку – молодшого сина, який ще не ходить до школи.

Зокрема, пара відвела дітей до дитячого центру. Там вони покаталися на всіх атракціонах і пограли на гральних автоматах.

"Ми так класно провели вчора день))Канікули у дітей - хочеться їм урізноманітнити дозвілля, тому доводиться піднапружитися і щодня щось вигадувати)) Інша справа у нас колись - відвезли на всі канікули до бабусі/дідуся і все) от тобі і дозвілля! Хоча, насправді, найкращі спогади у мене особисто якраз повʼязані з таким проведенням часу))", - підписала кадри Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі писали компліменти для ведучого та його сім'ї. Були й ті, хто дорікав сім'ї за веселощі в момент, коли йде війна:

"Яка ви хороша сім'я", "Дуже добре, що батьки можуть у такий час дарувати дітям щасливі моменти!", "Малий уже й чималий, час летить", "Самий час для веселощів, коли гинуть найкращі українці. Соромно за таких як ви ".

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.