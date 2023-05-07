Народна артистка України Ольга Сумська підкорила сімейними кадрами з архіву, які зробила із чоловіком багато років тому.

Народна артистка України, знаменита актриса Ольга Сумська порадувала своїх шанувальників, поділившись сімейними архівними фотографіями із чоловіком.

6 травня зірка відзначає річницю свого шлюбу зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Сумська розповіла на своїй сторінці у Instagram, що вони вже 27 років разом. Цю річницю у народі прийнято називати "весілля червоного дерева".

На честь цього свята Сумська поділилася архівними фотографіями із Борисюком із їхньої молодості. На фотографіях пара відображена на різноманітних заходах, вечірках та зйомках.

"6 травня... 27 років разом... Вірю, що ми зберігатимемо ці почуття і надалі", - підписала Сумська фотографії.

«Бажаю вам добра та любові!❤; Щирі привітання, красені! Купайтеся в щастя, тоніть у коханні! Обіймаю!; Неймовірні!; Ви суперові!! Щирі вітання!! Мирного неба 💛; Вітаю! Кохання, взаєморозуміння та щастя на довгі роки!;Ви неймовірні ❤️вітання та щастя вашій родині! Любимо вас".

Раніше Сумська розповіла, як випадково зустріла відомого музиканта, котрий став на захист України. Фото знаменитість опублікувала в Інстаграм .





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