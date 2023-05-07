Сергій Бабкін від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон і тепер активно гастролює різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився думками про тих українців, які виїхали з України.

"Чи є у всьому світі таке місце, яке б хоч трішечки було схоже, хоч чимось нагадувало мою країну, мій край, мою землю? Відповідь - НІ. Немає жодного куточка на планеті, який міг би зрівнятися з Україною. Хіба що тільки моя душа. Де б я зараз не перебував, моя душа завжди зі мною, як і моя країна. І цей зв'язок не розривається ані на мить", — пише музикант.

На його думку, всі українці, які були вимушені опинитися на чужині, думками і діями з рідною країною, переживають усе, що тут відбувається.

"Вірю, що всі вони кожного дня роблять все від себе залежне, щоб надавати максимальну допомогу своїм побратимам. Дорогенькі мої, ми не маємо права втомлюватися. Ми не маємо права зупинятися, ми не маємо права відпочивати. Не зараз. Настане той день, коли ми зможемо вільно видихнути. Хоча й тоді ненадовго, бо треба буде відбудовувати країну. А сьогодні давайте намагатися зі всіх своїх сил бути корисними та потрібними задля найскорішої перемоги та заради збереження життів наших людей та наших воїнів", — наголосив Сергій Бабкін.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

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