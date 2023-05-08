Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем поділився історією, яка його дуже зворушила.

Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем одразу після початку війни ухвалив рішення змінити свою професію та вступити до лав захисників України. В інтерв'ю своїм колегам він поділився тим, як до глибини душі його торкнулося те, що побачив на передовій.

Даніель Салем розповів про момент, коли він та його товариші опинилися в окопі та їх охопило голодування. Вони розуміли, що їжа не передбачається найближчим часом і безнадійно змирилися з цим фактом. Однак, раптом на обрії з'явився маленький хлопчик, який утік у бік українських захисників.

Виявилося, що цей хлопчик вирішив принести військовим їжу, щоб вони не залишалися голодними у окопі. Цей вчинок сильно вразив Салема і залишиться у його пам'яті назавжди.

"Все завмерло на мить. Ми вибралися з окопів, з величезним почуттям голоду... І раптово, немов з нізвідки, з'явився хлопчик років шести-семи. Він біг до нас із хлібом у руках і сказав: "Хлопці, я приніс вам хліб !" Для мене це було щось неймовірне", - розповів він.

Також Салем показав невеликий ролик із хрещеною дочкою.

«Найтепліші моменти, завжди з близькими! Люблю тебе, дякую твоїм батькам, що коли ти народилася, довірили мені таку важливу місію бути твоїм хрещеним!» - емоційно висловився Даніель під коротким відео із хрещеною дочкою.

Після цього в мережі поділилися своєю думкою шанувальники, які були впокорені щирістю артиста.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.