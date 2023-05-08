Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем поделился историей, которая его очень тронула.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем сразу после начала войны принял решение изменить свою профессию и вступить в ряды защитников Украины. В интервью своим коллегам он поделился тем, как до глубины души его тронуло то, что он увидел на передовой.

Даниэль Салем рассказал о моменте, когда он и его товарищи оказались в окопе и их охватило голодание. Они понимали, что прием пищи не предвидится в ближайшее время и безнадежно смирились с этим фактом. Однако, вдруг на горизонте появился маленький мальчик, бежавший в сторону украинских защитников.

Оказалось, что этот мальчик решил принести военным еду, чтобы они не оставались голодными в окопе. Этот поступок сильно впечатлил Салема и останется в его памяти навсегда.

"Все замерло на мгновение. Мы выбрались из окопов, с огромным чувством голода... И внезапно, словно из ниоткуда, появился мальчик лет шести-семи. Он бежал к нам с хлебом в руках и сказал: "Ребята, я принес вам хлеб!" Для меня это было нечто невероятное", - рассказал он.

Также Салем показал небольшой ролик с крестной дочерью.

«Самые теплые моменты, всегда с близкими! Люблю тебя, спасибо твоим родителям, что когда ты родилась, доверили мне такую важную миссию быть твоим крестным!» - эмоционально высказался Даниэль под коротким видео с крестной дочерью.

После этого в сети поделились своим мнением поклонники, которые были покорены искренностью артиста.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.