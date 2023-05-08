Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала незвичайні фото та заінтригувала своїм дебютом у кіно.

Слід сказати, що Анастасія дуже скромно повідомила таку грандіозну новину. Схоже, артистка спробувала себе як актриса та зіграла роль у новому серіалі, який називається "Ботоферма".

На нових знімках Приходько показала, як переглядає кадри із собою на моніторі. Тут вона серйозна леді у діловому костюмі з хижою усмішкою. А ще на одному фото співачка постала ж у зовсім іншому образі, схоже, це теж у рамках її ролі. На знімку вона позує в домашньому костюмі фіолетового відтінку, її волосся розпущене, а виглядає вона заплаканою і робить селфі.

У підписі до публікації Приходько написала: "Вже незабаром на екрани вийде серіал "Ботоферма", як кажуть мій дебют у кіно". Користувачі відразу почали лайкати і коментувати новий пост артистки.

Зазначимо, що раніше Анастасія показувала публіці, як готується до туру. На знімках вона знята на гірськолижному курорті Буковель разом із подругою. Дівчата весело і безтурботно спілкуються та потягують шампанське, стоячи на вулиці на тлі карпатських гір. "Коли ти з @ivanovnas хочеш просто тиші та трохи шампанського. Так я готувалася до туру", - підписала посаду Приходька.

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