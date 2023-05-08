Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перед самими пологами випустила новий, а нещодавно втретє стала мамою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка душещипательним відео, присвяченому Дню пам'яті.
Як виявилося, у репертуарі Світлани є пісня з символічною назвою "Ніколи знову". У чорно-білому ролику, який показала артистка, її можна побачити цю пронизливу пісню, що зворушливо співає. Перед камерою Світлана з'явилася у темному піджаку з незвичайною вишивкою на спині, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Тарабарова написала: "Як боляче від розуміння того, що все повторюється". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Мурашки по тілу".
"Справді боляче, що повторюється".
"Як же боляче".
"Це просто неймовірно! Талановита та красива".
"Мурашки просто".
"Настав день, настане ніч".
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