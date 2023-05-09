Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник прокинувся від повітряної тривоги. Його сини та дружина Христина Решетник поспішили спуститися в укриття. Після того, що сталося, старший син Григорія Решетника видав заяву, яка здивувала батьків. Про це дружина Решетника розповіла у своїх Інстаграм-Сторіз.

Дружина телеведучого проектів "Холостяк" та "Холостячка" поділилася, що вночі вони чули роботу ППО. Якоїсь миті Христина Решетник заснула і чергувати залишився її чоловік - він стежив за новинами і чекав відбою повітряної тривоги.

"Кажуть, що такі повітряні тривоги будуть аж до 9 травня. Я, якщо чесно, у цьому сумніваюся. Думаю, що 9 травня не обмежаться. Але треба не опускати руки і берегти себе, а також близьких. Черпайте енергію з усього, що вас заспокоює та дає надію", - звернулася до українців дружина Григорія Решетника.

Христина Решетник також поділилася тим, що сказав їхній старший син Іван, який озвучив бажання багатьох українців. Як то кажуть: "дитячими вустами говорить істина".

"Мам, тату, а уявляєте, як було б добре, якби путін і той другий... лукашенко, згинули. Ми спокійно тоді могли б всю ніч спати", - заявив хлопчик.

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