Молода дружина українського виконавця Віктора Павлика нещодавно зізналася, що їхній однорічний син Михайло страждає від затримки мови. Катерина Репяхова відвідала разом із хлопчиком багатьох лікарів, але вони так і не можуть виявити причини. Дружина Віктора Павлика у своїх Інстаграм-Сторіз зробила кілька зізнань на цю тему.
Катерина Репяхова зізналася, що першим словом їхнього сина було - "мама". Пізніше говорив "баба" та "дай". А потім син Віктора Павлика дуже захворів, після чого перестав усе говорити та багато чого робити.
Так, хлопчик замовк, і у нього почалися проблеми зі здоров'ям після кишкової інфекції. У дитини тоді піднялася температура до 40 градусів і було постійне блювання.
Результати обстеження у спеціалізованого лікаря порадували зіркових батьків. Жодних патологій слуху у сина Віктора Павлика та Катерини Репяхової лікарі не виявили.
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Також Катерина Репяхова перевірила чи не має малюка Розлади аутистичного спектру. На щастя, тут обстеження не показало відхилень у сина Віктора Павлика.
"Діти з розладом аутистичного спектру – це малюки, яким важко підтримувати соціальні зв'язки і це не наше. Міхасіку виключили цей діагноз", – додала Катерина Репяхова.
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