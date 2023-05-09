Молода дружина українського виконавця Віктора Павлика нещодавно зізналася, що їхній однорічний син Михайло страждає від затримки мови. Катерина Репяхова відвідала разом із хлопчиком багатьох лікарів, але вони так і не можуть виявити причини. Дружина Віктора Павлика у своїх Інстаграм-Сторіз зробила кілька зізнань на цю тему.

Катерина Репяхова зізналася, що першим словом їхнього сина було - "мама". Пізніше говорив "баба" та "дай". А потім син Віктора Павлика дуже захворів, після чого перестав усе говорити та багато чого робити.

Так, хлопчик замовк, і у нього почалися проблеми зі здоров'ям після кишкової інфекції. У дитини тоді піднялася температура до 40 градусів і було постійне блювання.

Результати обстеження у спеціалізованого лікаря порадували зіркових батьків. Жодних патологій слуху у сина Віктора Павлика та Катерини Репяхової лікарі не виявили.

Також Катерина Репяхова перевірила чи не має малюка Розлади аутистичного спектру. На щастя, тут обстеження не показало відхилень у сина Віктора Павлика.

"Діти з розладом аутистичного спектру – це малюки, яким важко підтримувати соціальні зв'язки і це не наше. Міхасіку виключили цей діагноз", – додала Катерина Репяхова.

Останні новини України: дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.

Останні новини України: дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

Останні новини України: дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.