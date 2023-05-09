Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз їздить країною з туром "Я-Україна" без попередження скасувала концерт у Хмельницькому. Про це розповіли глядачі у коментарях під новим постом зірки у Instagram.

Як виявилося, Настя виклала відео зі свого концерту у Кропивницькому та повідомила про відміну виступу у Хмельницькому пославшись на "технічні причини". Також вона заявила, що наступний концерт відбудеться в Одесі 11 травня.

"Кропивницький, дякую вам! Я відчула справжнє єднання та підтримку від вас вчора на концерті. На жаль, у Хмельницькому, за технічними обставинами, концерт відмінено. Тому наступна зустріч в рамках туру "Я-Україна" відбудеться в Одесі 11.05 і я дуже чекаю на кожного з вас, щоб заспівати разом та відчути енергію одне одного! До зустрічі", - написала Каменських.

Тут же в коментарях користувачі почали обурюватися, що ніхто не попередив хмельничан про відміну концерту Насті, і багато хто прийшов з квитками на руках, які тепер не знають, як повернути:

"Чому ніхто не сказав, що концерту у Хмельницькому не буде? Люди прийшли чекають, ніхто не повідомив, що концерту не буде! Як це розуміти?! Як повернути гроші за квиток?!".

"Те ж питання. Мали їхати за 100 км на той концерт. Житло на букінгу забронювали, проплатили. Дуже погано вийшло".

"У мене теж таке питання, купили з подругою квитки, прийшли, а концерту немає, і ніяк не повернути кошти".

"Тож питання. Концерту не було, а гроші треба повернути".

"Де обіцяний концерт?"

"Чому не сказали про відміну концерту? Де відповідальність? Люди їхали з інших міст! Чому кошти не повертаються?".

"Кошти за квитки можна повернути у квиткового оператора, писали раніше".

"Якого оператора? Дзвонили, кажуть, що не знають, коли і як можна повернути".

"Це взагалі дурдом. Треба це питання вирішити, а не просто писати, що наступна зустріч відбудеться в Одесі! Ганьба! Була набагато найкраща думка!".

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