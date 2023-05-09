В этот раз на своей странице в Instagram жена Степана Казанина, которая живет в Киеве и страдает из-за своих экс-соотечественников, поделилась переживаниями во время воздушной тревоги.

"Очень хочется выспаться… Вытянуться на огромной воздушной перине, сладко зевнуть и увидеть прелестный сон… Эта мечта преследует меня всю войну. И я верю, что она скоро осуществится! В эти майские дни и ночи нас пытаются припугнуть. Ну громко, да, ну стрёмненько, ну и? Они забыли про наше славное ПВО", — пишет супруга звезды "Квартал 95".

Наталья Казанина привела несколько показательных примеров того, чем занимаются украинцы во время воздушной тревоги, помимо того, что планируют, как отметят Победу.

"Например, в группе наших хвостатых любимчиков всю ночь пристраивали потерявшегося малыша. И просили советов по защите от клещей. Потому что клещей мы побаиваемся. Орков нет! Еще активизировался канал местной кулинарии. Количество новых участников говорило только о том, что после ночных зрелищ понадобится хлеб", — добавила избранница актера "Квартал 95".

По ее мнению, инстаграм вообше оживает именно в эти неспокойные часы.

"Самое время для поддержки друг друга! Так что, любимые украинцы, обожаю вас! Вы несокрушимы! А еще 8 мая в Украине предлагается установить Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Днём боли и скорби по унесённым жизням… Жизням, которые прерываются до сих пор…", — подчеркнула Наталья Казанина.

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