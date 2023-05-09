Ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур після чергової хвилі обстрілів емоційно звернулася до українців із приводу 8 та 9 травня.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алла Мазур показала наслідки масованої атаки, яку окупанти здійснили напередодні.

"Немає у них ні памʼяті, ні примирення… Тільки віковічне прагнення загарбати, присвоїти, підкорити, принизити", — написала ведуча "1+1" під кадрами з Одещини, де росіяни розбили базу відпочинку, знищили склад гуманітарної допомоги Червоного Хреста та вбили людину, з Київщини, де вдалося збити всі 35 Шахедів, що летіли на столицю, але уламки влучили в будинок і вибили вікна гімназії.

"І Херсонщина! Там ці наші «сусіди»- вкотре!- обстріляли село Станіслав. Шестеро постраждалих. Серед них - 9-річний хлопчик: мінно-вибухові травми та поранення голови. «Рускіє браття» ще раз нагадали нам в ніч на 8 травня, кого визначили собі ворогом тепер. І на порозі 9 травня - нас закликають бути особливо обережними. Бо знову - загроза масованої ракетної атаки", — пише Алла Мазур.

Зірка "1+1" додала, що президент Володимир Зеленський запропонував парламенту законодавчо визначити, що День памʼяті і перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій будемо відзначати в Україні 8 травня — разом із цивілізованою Європою.

"А 9 травня - яке сучасна росія перетворила на день «побєдобєсія» - стане у нас Днем Європи. Я цю ідею підтримую. Бо ракетними ударами по мирних людях - дає нам росія найжорсткіший урок історії. Нагадує, що нинішній рашизм - фактично реінкарнація тодішнього німецького фашизму. І з цією державою, яка своєю ідеологією обрала убивства - не хочеться мати нічого спільного", — наголосила Алла Мазур.

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