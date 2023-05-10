Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка нещодавно заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Камалія поділилася незвичайним фото, яким з'явилася в компанії головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чоловіка Захура, з яким розлучається.

Схоже, цей знімок було зроблено під час якогось офіційного заходу. На фото Камалія позує у красивому класичному образі – темних штанах та білій блузі, її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Захур теж дуже ошатний - на ньому яскраві сині штани лілова сорочка і картатий піджак.

У підписі до публікації Камалія написала: "Зовсім скоро ми з Захуром летимо у Пакистан, щоб виконати деякі дуже важливі завдання. Між роботою я планую зняти дуже яскраве музичне відео. Вперше співала на мові панджабі, було дуже складно, але дуже цікаво. А кліп зніматимемо в дуеті з всесвітньовідомим, найпопулярнішим і найталановитішим пакистанським співаком і композитором Сахіром Алі Бхагга. Друзі, будь ласка, побажайте нам із Захуром удачі".

Українці не пройшли повз і почали коментувати нове фото, яке виклала Камалія:

"Бажаємо тільки великого успіху. Все буде добре, і все буде як запланували! Віримо у вашу силу та любов".

"Камалія, ви справжня жінка! Бажаю вам із Захуром удачі та кохання!".

"Нехай все вийде".

"Все буде добре! Камалія, ви чарівна жінка, патріотка України, чудова мама, дружина, дочка – удачі вам завжди у житті!".

"Нехай, все задумане, здійсниться".

"Бажаю успіхів, будьте разом, ви така чудова пара".

"Бажаємо здійснити все заплановане і чекатимемо на нову композицію".

"Удачі! Дякую, що Ви підтримуєте народ України!".

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