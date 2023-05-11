Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна виклала фрагмент відео зі свого виступу на сцені "Євробачення", яким підкорила не лише своїх шанувальників, а й зіркових колег.

Так, на кадрах можна побачити, що для європейської сцени Юлія Саніна та її колектив підготували потужний виступ. Спочатку артистка звернулася до глядачів англійською, а потім почала співати свою українську пісню "Маяк". Треба сказати, що фани "Євробачення" були в захваті від виступу українського колективу, адже The Hardkiss влаштували справжнє шоу з декораціями, шоу-балетом та незвичайними спецефектами.

У підписі до публікації Юлія Саніна просто написала: "The HARDKISS – Маяк". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки. Свої емоції висловили і зіркові колеги Юлії Саніної, такі як Джамала, Даша Астаф'єва, Ліда Лі, Леся Нікітюк, Діма Каднай та багато інших:

"Крутяк!".

"Кайф, гордість!".

"Юля, це неймовірно! Гордість!"

"От дали вогню, пишаюся".

"Юля з Валом прийшли, і за неповні дві хвилини розвалили всіх учасників своєю майстерністю. Чого й слід було чекати!"

"Завжди хотіла, щоб Hardkiss брали участь у Євробаченні. Це був би найпрофесійніший і найкрутіший виступ. Потім зрозуміла, що бути учасником шоу – це вже давно не ваш рівень. І ось ви на сцені "Євробачення" як зірка, а не просто учасник. Як же круто".

"Запалили своїм світлом сцену Євробачення! Ви як завжди дивовижні!"

"Ось таким має бути виступ, а не пісні ні про що, які за 5 хвилин і не згадаєш. Браво, це кайф".

"Гордість! Що виступ, що роль ведучої – на найвищому рівні”.

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