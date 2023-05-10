Телеведучий Дмитро Комаров із "Світ навиворіт" поговорив із головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним. Зірка вирішила помістити анонс у своєму телеграм-каналі, де вже встиг зацікавити майбутньою розмовою. Наголошується, що це перше інтерв'ю Валерія Залужного у відеоформаті.

"Це сильний ворог і ми маємо єдиний варіант, який може спрацювати", - сказав Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову з "Світ навиворіт".

Як зазначалося у відео, Валерій Залужний відкриє військові таємниці Дмитру Комарову з "Світ навиворіт", про які вже можна розповісти. Телеведучий дізнався, що сили оборони переміщали техніку та ВПО, щоб їх зберегти. Але як це вдалося зробити Валерію Залужному, щоб люди не помічали, буде відомо вже у п'ятницю, коли вийде відео.

"Це єдиний феномен, який дозволяє битися досі", - заявив Валерій Залужний Дмитру Комарову з "Світ навиворіт", розповідаючи про бій за Україну.

Варто зазначити, Дмитро Комаров із "Світ навиворіт" нещодавно зняв фільм до роковин повномасштабного вторгнення про війну в Україні. Там телеведучий поспілкувався із військово-політичним командуванням України, включаючи головнокомандувача Валерія Залужного.

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