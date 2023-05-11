Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Світлана Лобода виклала фото у незвичайному образі та розповіла про свій концерт у Грузії.
Як видно, на нових фотографіях Світлану Лободу знято сидячи в розкішному автомобілі. При цьому її образ ніби говорить про те, що вона хотіла залишитися інкогніто – на ній темне вільне вбрання спортивного стилю, яке приховало всі принади фігури. Волосся Світлана Лобода засвербіла у високий недбалий пучок, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Світлана Лобода написала: "Вітай нас, Грузія! До зустрічі на концерті в Tbilisi Concert Hall завтра о 8-й". Зазначимо, що раніше артистку жорстко розкритикували за співи та пости російською мовою, тож своє нове фото вона підписала англійською.
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
"Боже, яке горе": з'явилися кадри з місця загибелі мами і її маленьких донечок
Рахунки сотень тисяч українців заблокують: «Людям буде дуже важко»
Росія розбомбила торговельний центр, житлові будинки і школу: нові кадри жахають
Трагедія в Офісі президента, перші подробиці: "Співчуваємо рідним та близьким"
Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Привіт! Ласкаво просимо до Грузії, красуня".
"Прекрасного концерту!".
"Ми завтра будемо раді побачити вас на сцені".
"Яка ж ти красуня, стильна. Ти з кожним фото все краще та краще".
"Прекрасна як завжди!".
"Лобода найкраща".
"Твої пісні для мене як терапія".
Нагадаємо, "Я без тормозів": Макс Барських на концерті за кордоном представив особливу для нього пісню.
Як повідомляла Politeka, "Така гордість розпирає": українці підтримали Саніну перед стартом Євробачення.
Також Politeka писала, що "Цивілізаційна прірва": Melovin пояснив українцям принципову різницю між 8 та 9 травня.