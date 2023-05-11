Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Світлана Лобода виклала фото у незвичайному образі та розповіла про свій концерт у Грузії.

Як видно, на нових фотографіях Світлану Лободу знято сидячи в розкішному автомобілі. При цьому її образ ніби говорить про те, що вона хотіла залишитися інкогніто – на ній темне вільне вбрання спортивного стилю, яке приховало всі принади фігури. Волосся Світлана Лобода засвербіла у високий недбалий пучок, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Світлана Лобода написала: "Вітай нас, Грузія! До зустрічі на концерті в Tbilisi Concert Hall завтра о 8-й". Зазначимо, що раніше артистку жорстко розкритикували за співи та пости російською мовою, тож своє нове фото вона підписала англійською.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Привіт! Ласкаво просимо до Грузії, красуня".

"Прекрасного концерту!".

"Ми завтра будемо раді побачити вас на сцені".

"Яка ж ти красуня, стильна. Ти з кожним фото все краще та краще".

"Прекрасна як завжди!".

"Лобода найкраща".

"Твої пісні для мене як терапія".

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