Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як приготувати булку, поділившись у своєму блозі.

Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" розповів, як приготувати булку для хот-догу та бургера. Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" опублікував відео у своєму Інстаграмі, де ділиться рецептами.

"Булка. Прямо булка? Ні, ідеальна БРІОШ для хот-догу та бургера. Так, я її зробив по-своєму і вийшло чудово.

Нам знадобиться:

-520г борошна

-240г молока

- 80 г цукру

-12г сухі дріжджі (36 свіжих)

-110г яєць

-125г вершкового масла|мастила| 82.5%

- 10 років

Борошно використало Caputo Rossi або манітоба (можна спробувати Зернарі Селект, але я не пробував)", - написав Володимир Ярославський з "Майстер Шеф".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Володимиру Ярославському з "Майстер Шеф":

"Клас, але для випікання таких булок бріош ​​потрібна інша форма, деко, жерсть, жаровка";

"Ммм, навіть через екран можна уявити аромат булочок";

"Дуже пухка та смачна, це навіть не потрібно куштувати, щоб зрозуміти";

"А скільки виходить бургерів із цієї кількості інгредієнтів?";

"Підкажіть будь ласка 110г яєць, це скільки в штуках приблизно?";

"У мене на селекті виходить не погано і навіть класно бріоші та панатоні, при тому що печу на бігу або на левіта мадрі. Тобто селект витримує тривалу ферментацію".

Останні новини України:

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" розкрив секрет приготування ідеальної спаржі.

А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт млинців, які завжди виходять

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як перейняв вчення Хіменес-Браво



