Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" розповів, як приготувати булку для хот-догу та бургера. Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" опублікував відео у своєму Інстаграмі, де ділиться рецептами.
"Булка. Прямо булка? Ні, ідеальна БРІОШ для хот-догу та бургера. Так, я її зробив по-своєму і вийшло чудово.
Нам знадобиться:
-520г борошна
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-240г молока
- 80 г цукру
-12г сухі дріжджі (36 свіжих)
-110г яєць
-125г вершкового масла|мастила| 82.5%
- 10 років
Борошно використало Caputo Rossi або манітоба (можна спробувати Зернарі Селект, але я не пробував)", - написав Володимир Ярославський з "Майстер Шеф".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Володимиру Ярославському з "Майстер Шеф":
"Клас, але для випікання таких булок бріош потрібна інша форма, деко, жерсть, жаровка";
"Ммм, навіть через екран можна уявити аромат булочок";
"Дуже пухка та смачна, це навіть не потрібно куштувати, щоб зрозуміти";
"А скільки виходить бургерів із цієї кількості інгредієнтів?";
"Підкажіть будь ласка 110г яєць, це скільки в штуках приблизно?";
"У мене на селекті виходить не погано і навіть класно бріоші та панатоні, при тому що печу на бігу або на левіта мадрі. Тобто селект витримує тривалу ферментацію".
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