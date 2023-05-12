Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, старша дочка якої Антоніна Паперна під час війни залишилася жити з чоловіком та дітьми у Москві, поділилася у своєму Instagram чарівним фото з молодшою ​​дочкою Анною Борисюк.

На новій фотографії Ольга Сумська та її донька Анна, яка навчається у театральному, знята вдома на кухні. За словами актриси, такі вечори з дочкою повертають їй сили та допомагають триматися. На фотографії Ольга Сумська та її дочка виглядають умиротвореними, схоже, між ними теплі довірчі стосунки.

У підписі до публікації Ольга Сумська написала: "Що повертає мені сили? Спілкування з донькою, моєю рідною Анечкою… Усім спокійного, тихого вечора, дорогі наші".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото, яке показала Ольга Сумська:

"Красуня! Мамина радість - це її дітки".

"Дуже схожа на вашу сестру Наталю".

"Боже, яка гарненька дівчинка".

"Пані Ольга, ваша дочка прекрасна, і ви також".

"Яка у вас хороша дочка".

"На бабусю вона схожа. Дуже гарна дівчинка".

"Красуні! Аня на вас схожа! Неймовірні".

"Яка виросла красуня".

"Все найкраще взяла дитина від тата та мами. Щасливої ​​долі".

"Українські красуні".

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