Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, старша дочка якої Антоніна Паперна під час війни залишилася жити з чоловіком та дітьми у Москві, поділилася у своєму Instagram чарівним фото з молодшою дочкою Анною Борисюк.
На новій фотографії Ольга Сумська та її донька Анна, яка навчається у театральному, знята вдома на кухні. За словами актриси, такі вечори з дочкою повертають їй сили та допомагають триматися. На фотографії Ольга Сумська та її дочка виглядають умиротвореними, схоже, між ними теплі довірчі стосунки.
У підписі до публікації Ольга Сумська написала: "Що повертає мені сили? Спілкування з донькою, моєю рідною Анечкою… Усім спокійного, тихого вечора, дорогі наші".
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото, яке показала Ольга Сумська:
"Красуня! Мамина радість - це її дітки".
"Дуже схожа на вашу сестру Наталю".
"Боже, яка гарненька дівчинка".
"Пані Ольга, ваша дочка прекрасна, і ви також".
"Яка у вас хороша дочка".
"На бабусю вона схожа. Дуже гарна дівчинка".
"Красуні! Аня на вас схожа! Неймовірні".
"Яка виросла красуня".
"Все найкраще взяла дитина від тата та мами. Щасливої долі".
"Українські красуні".
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