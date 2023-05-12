Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як виглядала із чоловіком 15 років тому.

Дружина Сергія Бабкіна показала, як із чоловіком виглядала під час вінчання. Зірка опублікувала фотографію у своєму блозі, де ділиться особистими кадрами та творчістю.

"15 років від дня таємного вінчання. 11.05.2008р – найважливіший наш день! Знайдіть 15 відмінностей на цих фото", - написала дружина Сергія Бабкіна.

Фанати поставили понад три тисячі лайків, включаючи Ірину Сопонару, Вікторію Булітко та Ірину Монатик, і написали коментарі дружині Сергію Бабкіну:

"Вітаємо Вас неповторна родина";

"Мої діти, нехай це життя буде тільки в щасливих моментах! А ваша любов зігріває вас завжди! Ви дійсно люди від Бога, які є прикладом для інших сімей!!!";

"Ви поставили себе нарівні - для мене це основна відмінність;)";

"Відмінностей немає! Такі ж класні як і 15 років тому";

"Вітаємо! Зараз ви на нього спираєтеся, як на опору. Бо стоїте поряд не хитаючись на підборах, а впевнено в кросівках йдете своїм життєвим шляхом. Безумовно, у кожній родині не без вибоїн, але ви знаєте, як важливо мати ту саму підтримку, яку ви дайте один одному!Бережіть те ж світле сяйво і передавайте свою мудрість своїм "крихтам"!".

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