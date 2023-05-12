Олександр Пономарьов показав свою маму, якій виповнилося б 75 років.

Олександр Пономарьов вирішив показати свою померлу маму. Зірка опублікувала фотографію у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише особистими кадрами, а й творчістю.

"Сьогодні у моєї Мами має бути ювілей - 75 років! Царство Небесне!", - написав Олександр Пономарьов.

Оля Цибульська підтримала Олександра Пономарьова у коментарі: "Світла пам'ять".

Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі Олександру Пономарьову:

"Дуже добрий, шкода, що життя так рано обірвалося. Царство Небесне";

"Мама завжди поруч... у серці, у думках... ті, хто пішов у вічність - дивляться з гори за своїми дітьми... вони радіють, нудьгують разом із нами... принаймні хочеться вірити, що цей зв'язок нерозривна та вічний";

"Царство небесне їй! А тобі здоров'я та спокою нехай береже тебе і твою сім'ю!";

"Вічна пам'ять! Царство Небесне! У наших серцях і душах назавжди!";

"співчуваю, поховала свій ... цей біль тільки відчувають ті, хто сам пережив";

"Світла пам'ять нашим рідним, ангелам охоронцям, які вже ніколи не будуть з нами в цьому світі, царство небесне";

"Вічна і світла пам'ять про маму, Олександре! Вона завжди в серці, поряд з вами!".

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