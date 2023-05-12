На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що Валерій Залужний «воскрес». Головнокомандувач ЗСУ з’явився на весіллі військового, на тлі дезінформаційних вкидів росіян про його «загибель».

Зірка "1+1" Марічка Падалко наголосила, що найпомітніша новина дня — це те, що Україна отримає від Британії ракети Storm Shadow, яка може вражати свої цілі на відстані 250 км, обходити російські ППО і їхній РЕП.

Всі джерела підтверджують успіхі ЗСУ під Бахмутом. Найгучніше про них кричить Пригожин, але, як підкреслила ведуча 1+1 Марічка Падалко, в нього є і свої мотиви - показати недієздатність регулярної армії після того, як вагнерівці залишили частину своїх позицій (відео 3 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

"Оскільки наш генштаб дотримується режиму тиші, певне уявлення про просування ЗСУ можна скласти за повідомленням ворожих воєнкомів. Вони вже малюють карти, як українці можуть оточити росіян в Бахмуті (фото 4), але найгучніше волають про те, що ЗСУ рухається в бік бєлгородщини", — пише Марічка Падалко.

Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, що на Донеччині (фото 5).

Також Марічка Падалко розповіла, що українські хакери запустили в російських містах «звернення» Зеленського - реакція була різна (відео 6).

Жителя Уральска в Казахстані Жанната Ахмедьярова заарештували на 10 діб за те, що він приніс унітаз до пам’ятника маршалу Жукову на 9 травня (фото 7).

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