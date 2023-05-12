Ведучий програми "Світ навиворіт" і автор документального проєкту "Рік" Дмитро Комаров звернувся до українців по допомогу.

Дмитро Комаров напередодні виходу в ефір третього випуску спецпроєкту "Рік. За кадром", головним героєм якого став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знову зіштовхнувся з проблемами. У своєму Telegram-каналі ведучий розмістив важливе звернення до глядачів.

"Друзі, ворог регулярно проводить сплановані атаки ботів на мій інстаграм, фейсбук, телеграм та ютуб. Масовані скарги на канали. Так значно знижуються охоплення публікацій, їх бачить мало людей. Мета ворога - щоб інтерв'ю з Залужним та інші стратегічні відео побачило менше людей. Допоможіть відбити атаку - підтримайте позитивними реакціями, репостами", — наголосив Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт".

В інтерв’ю Дмитру Комарову Валерій Залужний поділився деякими військовими таємницями, які зараз уже можна озвучувати. Зокрема «Залізний генерал» розповів ведучому "Світ навиворіт", як Збройним силам вдавалось переміщувати техніку непомітно для всієї країни, а також що допомогло Україні вистояти в перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення.

Так, наприклад, Валерій Залужний поділився з Дмитром Комаровим цікавими подробицями про неочікуваний для нього дзвінок вранці 24 лютого 2022 року.

"Буквально я в 5 годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був з-за кордону. І ця людина просила в мене вибачення", — пригадав головнокомандувач ЗСУ в розмові з Дмитром Комаровим.

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