Співачка Марія Яремчук та репер OTOY за кулісами Євробачення-2023 жартували з того, що вони виглядають, як дружина та чоловік.

Співачка, яка представляла Україну на «Євробаченні 2014», фіналістка шоу «Голос країни», донька легендарного українського співака Назарія Яремчука Марія Яремчук тріумфально повернулася на сцену після п'яти років перерви.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Марія Яремчук поділилася яскравими кадрами залаштунків міжнародного конкурсу "Євробачення-2023", де вона виступила з піснею Назарія Яремчука "Родина".

Номер Марії Яремчук був сплетений із виступом репера OTOY (В'ячеслав Дрофа), який виконав на сцені Євробачення трек на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". А в кінці до артистів долучилася учасниця "Дитячого Євробачення" Злата Дзюнька, щоб вони разом виконали легендарного "Щедрика".

За лаштунками Марія Яремчук і OTOY також тісно спілкувалися та жартували з того, що вони разом виглядають, ніби наречені на весіллі, адже артистка була одягнена в розкішну довгу білу сукню, а репер — у чорний костюм. OTOY навіть знайшов для співачки "обручку" з льоду.

"Я підготував для Марії обручку. Сподіваюся, їй як холодній жінці сподобається", — пожартував репер.

В перервах між репетицією та прямим ефіром "Євробачення" втомлені Марія Яремчук та OTOY не розважалися разом із іншими артистами, а тихенько відлежувалися на диванах у гримерці.

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