Співачка, яка представляла Україну на «Євробаченні 2014», фіналістка шоу «Голос країни», донька легендарного українського співака Назарія Яремчука Марія Яремчук тріумфально повернулася на сцену після п'яти років перерви.
У сторіс на своїй сторінці в Instagram Марія Яремчук поділилася яскравими кадрами залаштунків міжнародного конкурсу "Євробачення-2023", де вона виступила з піснею Назарія Яремчука "Родина".
Номер Марії Яремчук був сплетений із виступом репера OTOY (В'ячеслав Дрофа), який виконав на сцені Євробачення трек на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". А в кінці до артистів долучилася учасниця "Дитячого Євробачення" Злата Дзюнька, щоб вони разом виконали легендарного "Щедрика".
За лаштунками Марія Яремчук і OTOY також тісно спілкувалися та жартували з того, що вони разом виглядають, ніби наречені на весіллі, адже артистка була одягнена в розкішну довгу білу сукню, а репер — у чорний костюм. OTOY навіть знайшов для співачки "обручку" з льоду.
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"Я підготував для Марії обручку. Сподіваюся, їй як холодній жінці сподобається", — пожартував репер.
В перервах між репетицією та прямим ефіром "Євробачення" втомлені Марія Яремчук та OTOY не розважалися разом із іншими артистами, а тихенько відлежувалися на диванах у гримерці.
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