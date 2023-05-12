Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Юлія Саніна виклала кадри, на яких у деталях показала своє незвичайне вбрання для другого півфіналу пісенного конкурсу.

На знімках Юлія Саніна зображена на чорному тлі, що тільки підкреслює її незвичайне вбрання. Як виявилось, цей образ створювали українські стилісти. Це хитромудрий костюм кольору синій-металік з цікавими шнурівками, який доповнений високими черевиками такого ж відтінку. Волосся співачки заплетені в тугі кіски із синіми елементами, а на її обличчі яскравий макіяж, теж із синім. Свій образ Юлія Саніна завершила вишуканими прикрасами, які лише наголошують на атмосфері цього образу.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото, які показала Юлія Саніна:

"Ви неймовірна".

"Виглядаєш приголомшливо".

"Як завжди, чарівна".

"Легкого та кайфового ефіру!".

"Цікаво, мені одній, дивлячись на цей неймовірний образ Юлі, згадалися костюми гурту Maneskin у фіналі?"

"Які ж гарні костюми, дякую стилістам, усім, усім хто доклав свої рученята, щоб наша команда так виглядала. Ви найкращі!".

"Богиня. Як ми пишаємося тобою та творчістю. Я шокований твоєю здібністю, силою і витримкою. Ти найкраща на тому Євробаченні".

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