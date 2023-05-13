Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав нове фото себе. Зірка його опублікував у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Дуже хочеться додому. Це фраза, яка в мене в голові останні 2 тижні. Це фраза, яку ми чуємо на концертах від людей за кордоном. Це фраза, яку можна почути у будь-якому місті України. І я дуже радий, що зовсім скоро я повернуся, нарешті, із туру додому", - написав Володимир Дантес.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Слухай, а твій цей стілець, він тобі Аладдіна не нагадує? я чисто прошу, без приколів";

"я очікував що ти закінчиш красивою фразою в стилі "сподіваюся все скоро повернуться додому" але ні, ти все такий же егоїст як і раніше";

"Повернулася близько місяця тому і не можу надихатися. Дякую ВСУ, що до улюбленого міста може повернутися, чекаю щоб змогла і до рідного Луганська!";

"Крута "відповідь" на фразу з дійсно болісного питання.

Добрий, доброзичливий, тактовний, дипломатичний чувак. Приємно спостерігати за такою людиною. Україна зараз потребує і таких добрих і справжніх людей, як ти. Бажаю натхнення та реалізації планів";

"Після 4-х місяців у Німеччині так рада бути знову вдома! Україна найкраща!!!".



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