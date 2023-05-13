Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анастасія Приходько миле фото з квітами та нагадала про важливе свято – День матері.
Як виявилося, Анастасія Приходько, яка є багатодітною мамою – має трьох дітей – і вже почала приймати привітання. Як відомо, День матері в Україні відзначають щороку другої неділі травня, цього року це припало на 14 травня.
На новій фотографії Анастасія Приходько показала себе в домашній обстановці, вона тримає в руках красивий великий букет троянд. Перед камерою співачка з'явилася у чорній футболці з тризубом, її волосся зібране у недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.
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У підписі до публікації Анастасія Приходько написала: "Хочу нагадати, що 14 травня день Матері! Я отримала Вже свої квіти, незабудьте і Ви привітати своїх мам". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію артистки.
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