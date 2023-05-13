Відома співачка Анастасія Приходько показала фото з букетом та нагадала українцям про День матері.

Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анастасія Приходько миле фото з квітами та нагадала про важливе свято – День матері.

Як виявилося, Анастасія Приходько, яка є багатодітною мамою – має трьох дітей – і вже почала приймати привітання. Як відомо, День матері в Україні відзначають щороку другої неділі травня, цього року це припало на 14 травня.

На новій фотографії Анастасія Приходько показала себе в домашній обстановці, вона тримає в руках красивий великий букет троянд. Перед камерою співачка з'явилася у чорній футболці з тризубом, її волосся зібране у недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Анастасія Приходько написала: "Хочу нагадати, що 14 травня день Матері! Я отримала Вже свої квіти, незабудьте і Ви привітати своїх мам". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію артистки.

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