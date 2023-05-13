На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що Луганськ напередодні став головним ньюзмейкером дня.

"Там два серйозні «прильоти» - по заводу, де чи то виробляли, чи то зберігали боєприпаси російські війська (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз) та по нафтобазі (відео 2). Такі далекі удари – а це 150-180 км від нашого тилу – одразу збурили з-поміж ворогів розмови про ймовірне використання ЗСУ ракет Storm Shadow, про передачу яких раніше повідомила Велика Британія", — пише ведуча "1+1" Марічка Падалко.

Міноборони росії визнало втрату позицій навколо Бахмута. В Маріуполі місцеве підпілля розбило бюст Леніна, який окупанти встановили після захоплення міста (відео 6). А в окупованому Криму впав російський гелікоптер Мі-28. Обидва пілоти загинули.

Також зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила дві трагічні новини. Хокейна спільнота України сумує за загиблим під Бахмутом екс-гравцем і тренером Олександром Хмілем, кінематографічна – за Володимиром Чорним, художником-декоратором фільму «Памфір».

"Російські пропагандисти розмірковують, як виглядатиме їхня «перемога» (відео 8). Правильна відповідь: «Ніяк!»", — наголосила ведуча "1+1" Марічка Падалко.

Бійці 92 бригади показали, як врятували життя російському військовому, взявши в полон за допомогою дрона (відео 9).

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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.