На своей странице в Instagram Маричка Падалко из "1+1" рассказала, что Луганск накануне стал главным ньюзмейкером дня.

"Там два серьезных "прилета" - по заводу, где то ли производили, то ли хранили боеприпасы российские войска (видео 1 - чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз) и по нефтебазе (видео 2). Такие дальние удары - а это 150-180 км от нашего тыла – сразу взбудоражили среди врагов разговоры о вероятном использовании ВСУ ракет Storm Shadow, о передаче которых ранее сообщила Великобритания", — пишет ведущая "1+1" Маричка Падалко.

Минобороны россии признало утрату позиций вокруг Бахмута. В Мариуполе местное подполье разбило бюст Ленина, который оккупанты установили после захвата города (видео 6). А в оккупированном Крыму упал российский вертолет Ми-28. Оба пилота погибли.

Также звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила две трагические новости. Хоккейное сообщество Украины скорбит по погибшему под Бахмутом экс-игроку и тренеру Александру Хмилю, кинематографическое – по Владимиру Черному, художнику-декоратору фильма «Памфир».

"Российские пропагандисты размышляют, как будет выглядеть их «победа» (видео 8). Правильный ответ: «Никак!»", — подчеркнула ведущая "1+1" Маричка Падалко.

Бойцы 92 бригады показали, как спасли жизнь российскому военному, взяв в плен с помощью дрона (видео 9).

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.