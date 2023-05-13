На своїй сторінці в Instagram Андре Тан зізнався, що навчання в Америці стало для нього не просто етапом отримання знань і навичок, це було повне перезавантаження, відкриття нового світу можливостей та зв'язків. По-перше, ця подорож дала дизайнеру можливість зустріти надзвичайно талановитих та успішних людей зі сфери бізнесу.

"Швидке занурення. Я дізнався та побачив на власні очі, як працюють університети, фонди та всесвітньо відомі компанії. Цей досвід надав мені розуміння, що саме наразі мені потрібно для досягнення запланованого. І що ще більш важливо, я нарешті зрозумів, що у кожного бізнеса одні й ті самі проблеми, тож немає сенсу чекати слушного часу для масштабування, проблеми будуть завжди — потрібно лише навчитися приймати це та управляти їми", — пише Андре Тан.

Андре Тан почув із перших уст про найефективніші інструменти менеджменту та корпоративної культури, які застосовують провідні компанії світу. Тепер він їде до України з новими думками та ідеями.

"І знаєте що ще я можу сказати — поступово зникає страх і з'являється неймовірна впевненість в тому, що я можу взяти планку ще вище! Моя мета представляти Україну на міжнародних ринках! Про нас повинні знати, нами будуть захоплюватися в багатьох галузях, і я зі свого боку зроблю все, щоб фешн входив в їх перелік!", — додав Андре Тан.

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