Найбагатша співачка України Камалія показала нове вбрання. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"А ми готуємося до зйомок кліпу в Пакистані. Такий національний пакистанський одяг називається «пішваз». Фантастична сукня від пакистанського дизайнера. Уже в листопаді в Лондоні я укладатиму її показ у сукні нареченої", - написала найбагатша співачка України Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі найбагатшої співачки України Камалії:
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"Пакистанське вбрання гарне, безумовно, але краса зовнішня і душевна, Камалія, ви наша гордість";
"Звичайно, якщо мій хлопець пакистанець, зроблю йому сюрприз. Пакистан Зіндабад";
"Яка енергетика від вас, прямо через камеру передається";
"Камалія, не пакистанські вбрання вас фарбують, ви з Захаром добрі люди, ваші вчинки це ваша душа, у мене сльози на очах що люди українці моїх дітей такі патріотичні незалежно від соціального статусу, ще раз дякую вам Камалія та вашій родині";
"Дуже чудово. Багате.і вам чудово в ньому!";
"Мене завжди кусали паєтки на цих сукнях, хоча вони виглядають шикарно. Вам дуже підходить".
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