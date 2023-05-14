Найбагатша співачка України Камалія показала себе у сукні, вразивши фанатів.

Найбагатша співачка України Камалія показала нове вбрання. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"А ми готуємося до зйомок кліпу в Пакистані. Такий національний пакистанський одяг називається «пішваз». Фантастична сукня від пакистанського дизайнера. Уже в листопаді в Лондоні я укладатиму її показ у сукні нареченої", - написала найбагатша співачка України Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі найбагатшої співачки України Камалії:

"Пакистанське вбрання гарне, безумовно, але краса зовнішня і душевна, Камалія, ви наша гордість";

"Звичайно, якщо мій хлопець пакистанець, зроблю йому сюрприз. Пакистан Зіндабад";

"Яка енергетика від вас, прямо через камеру передається";

"Камалія, не пакистанські вбрання вас фарбують, ви з Захаром добрі люди, ваші вчинки це ваша душа, у мене сльози на очах що люди українці моїх дітей такі патріотичні незалежно від соціального статусу, ще раз дякую вам Камалія та вашій родині";

"Дуже чудово. Багате.і вам чудово в ньому!";

"Мене завжди кусали паєтки на цих сукнях, хоча вони виглядають шикарно. Вам дуже підходить".

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