На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що 13 травня стало історичним днем, коли російська авіація зазнала найбільших одномоментних втрат у 21 столітті. Над брянською областю збито чотири російські борти – два гелікоптери Мі-8, а також Су-34 і Су-35. Всі члени екіпажів загинули. За попередніми даними, йдеться про 9 людей (відео 1-2 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

"Щойно з’явилася інформація про падіння першого гелікоптера, а потім другого, українці почали «оспівувати» брянське ППО (відео 3) Але після втрати чотирьох машин, у ворожих телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що літаки, які виконували бойове завдання, потрапили в українську «засідку». Версії, чим саме ЗСУ збили російські борти, різняться. Найбільш поширена – засобами ППО з території України", — пише ведуча "1+1" Марічка Падалко.

Зірка "1+1" Марічка Падалко додала, що жодна сторона грунтовно інцидент не коментувала. Росіяни говорять про «падіння» одного борту, наш генштаб поки дотримується режиму інформаційної тиші.

Другий день поспіль «бавовна» гриміла в Луганську (відео 4). Удар прийшовся по військовій частині.

Ведуча "1+1" Марічка Падалко нагадала, що росія напередодні вночі випустила по Україні 21 безпілотник-камікадзе, 17 сбито (фото 5). Всі «прильоти» прийшлися по об’єктах на Хмельниччині. Там без жертв, але понад 20 постраждалих. Також росіяни завдали удару по цивільних об’єктах Миколаєва (фото 6) та Костянтинівки (фото 7), там двоє загиблих.

"Російські військові не надто оптимістично оцінюють свої шанси щодо відбиття контрнаступу (відео 8), а їхні пропагандисти «думають», чим відбивати нові британські ракети (відео 9)", — наголосила Марічка Падалко з "1+1".

Зеленський в Італії зустрівся із Папою Римським і попросив засудити злочини росії в Україні (відео 10).

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