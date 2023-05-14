На своей странице в Instagram Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" рассказал, что умер выдающийся украинский ювелир Игорь Лобортас, автор невероятных произведений искусства, известных на весь мир.

"Самая известная украинцам работа Игоря Лобортаса - фонтан со скульптурой Архистратига Михаила на Владимирской горке в Киеве. Это память об Игоре в центре столицы на долгие столетия. А в прошлом году, уже с тяжелой болезнью, он презентовал свою последнюю работу - монумент в честь фотоаппарата "Киев" "на фасаде завода Арсенал", - пишет ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.

Заслуженный работник культуры Украины, известный меценат, основатель Классического ювелирного дома Lobortas Игорь Лобортас ушел из жизни 9 мая. Ему было 55 лет и он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1990-х годах Игорь Лобортас организовал в Киеве ювелирное производство. Работы ювелира можно встретить на улицах украинских городов. Его ювелирный дом "Лобортас" приобрел международный авторитет и признание, а работы мастеров вошли в собрания национальных музеев США, Великобритании, Италии, их достижения даже включены в Книгу рекордов Гиннеса.

Прощание с выдающимся ювелиром прошло 12 мая в Храме Святителя Феодосия Черниговского в Киеве.

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