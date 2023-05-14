Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія показала смішне відео. Зірка опублікувала ролик у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На відео Вікторія пожартувала, як треба говорити з дітьми, щоб вони не сприйняли це радикально як контроль.

"Мені здається, що це чекає на кожну маму!!! Моя дорога Лариса. Ти моє серце... Дякую тобі за терпіння, любов і безмежну підтримку!", - написала дружина Юрія Ткача з "Квартал 95".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі дружині Юрія Ткача з "Квартал 95":

"Так так і є, у мене 12 на носі, вони розумніші за нас у їхньому віці";

"Десь так воно і є))) Але ваша поки маленька, це пізніше буде";

"Сучасні діти, які начиталися в інтернеті про особисті межі)))".

Варто зазначити, дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" - танцівниця Вікторія, яка вже багато років разом із зіркою. Пара має спільну дочку Лізу, яка кілька років тому пішла в перший клас. Зіркове сімейство, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де поділилася у нещодавно фото свого шпагату.

"Але ще вранці я могла так..))

М'язи таки пам'ятають", – написала Вікторія.

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