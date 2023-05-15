Зірка Євробачення співачка Руслана Лижичко показала себе у Ліверпулі. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Не має значення, на якій ти сцені, головне – це публіка і що тобі є, що сказати"; – написала зірка Євробачення співачка Руслана Лижичко.

Ольга Сумська опублікувала коментар зірці Євробачення співачці Руслані Лижичнко: "У блискучій формі! Вітаємо, Русланочко, дорога!".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі зірці Євробачення співачці Руслані Лижичнко:

"Ви неймовірна співачка! Такого виступу як Ваше свого часу, не було ні в кого! І не буде! Здобули свою перемогу чесно і гідно! Вчора найбільше очікували побачити Ваш виступ у фіналі і були просто в шоці, що Ви там не співали ! І ось питання, чому і як так вийшло? Чому переможницю, що посіла 1-е місце і яку чекали мільйони, не було на сцені? Здоров'я Вам і подальших успіхів! Чекаємо нових пісень!";

"Важливо!!!! Вас чекали на великій сцені!!!!!! Ми з передплатниками дивилися всі 3 ефіри євробачення і не розуміли коли ви будете. Ваш виступ та перемогу всі пам'ятають досі як щось неймовірне. Я в шоці що Альоша млинець якась там співала, а ви ні».

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