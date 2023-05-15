Відома співачка Юлія Саніна з The Hardkiss вразила одразу кількома вбраннями, які обговорювали після Євробачення.

Відома українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна , як відомо, цього року була ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, чим змогла підкорити публіку. У фіналі пісенного конкурсу артистка також вразила незвичайними, але патріотичними образами, всіляко наголошуючи на нашій країні.

На сцені артистка постала у ефектному яскравому образі. Спочатку артистка обрала сукню з плісованим верхом, яка була прикрашена стразами вздовж вбрання.

Друге ж вбрання було з акцентом саме на руки та талію, а прикраси вдало доповнювали образ.

"Наше Євробачення" - писала під кадрами Юлія Саніна, за що також отримала компліменти українців:

«Але Хардкіс вже перемогли, можна й не голосувати було:); На жаль, ті, за кого голосувала, опинились на останньому місці. Однак це не привід для смутку; Дуже рада була бачити Вас, Юліє. Ви чудово трималися і добре виконали роль ведучої. Дякую Вам за емоції!;

Насамкінець уже вболівала за всіх, крім плагіату! Як допустили Лорін до Євробачення з повністю оплаченою піснею?; Хтось скаже комісії, що Loreen украла пісню у Мікі Ньютон «У полоні»?; Перемогла Міка Ньютон 😂».

Раніше Юлія Саніна вирішила поділитися з публікою захоплюючими моментами зі зйомок шоу. Вона розмістила посаду перед виходом нового ефіру. Раніше Саніна вже показала процес створення свого видатного образу для шоу, прочинивши двері у свою гримерну.

Цього ж разу Юлія Саніна підкорила образом, який було створено, щоб виділити всю красу та індивідуальність артистки.

Схоже, Юлія Саніна продовжує захоплювати своїх шанувальників цього разу не лише своїми яскравими виступами та цікавими подробицями зі зйомок. У мережі продовжують нахвалювати добре підібрану лінійку луків Саніної, а також її роль провідної в цілому.

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