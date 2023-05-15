Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алла Мазур з "1+1" розповіла, що в черзі в магазині почула розмову двох дівчат, які обговорювали, що соромляться підійти подякувати військовим, думаючи: "А може, він на своїй хвилі? Що він подумає? А раптом йому це не треба?".

"І якби не почула випадково сама цю розмову - не повірила, що це справді буває проблемою. Підійти до нашого захисника чи захисниці у військовій формі на вулиці - і подякувати. Однострій і вираз очей, як правило, кажуть: ці люди бачили те, що нам і уявити важко. Обстріли, кров, загибель побратимів, посестер…", — пише зірка "1+1" Алла Мазур.

На думку ведучої, просте слово «спасибі» нашим героям і героїням дуже потрібне.

"Воно повʼязує нас невидимою теплою ниточкою. Воно нагадує, наскільки ми залежні один від одного. Наші друзі, наші рідні, наші знайомі, кому довелося стати справжніми велетами - і ми, хто молиться за них тут, в тилу. І не варто соромитись. Не обовʼязково шукати якісь особливі слова, щоб підтримати їх. Просте «дякую», сказане на вулиці незнайомцю у пікселі - може стати не менш важливою допомогою йому, аніж наші донати і збори на дрони. Бо лікує душу", — наголосила Алла Мазур з "1+1".

Тому Алла Мазур оголосила, що в ТСН-тиждень запустили новий проєкт — закінчувати кожний випуск подякою нашим захисникам.

Останні новини України:

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.